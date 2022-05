La muerte de Debanhi no fue accidental y para Mario Escobar es imprescindible que las autoridades determinen que se trata de un feminicidio y por eso mandó a hacer otro peritaje al cuerpo de su hija y arrojó resultados que no compartirá a detalle para no entorpecer las investigaciones, sin embargo sí dio algunos datos importantes.

Amenazan al señor Mario Escobar y él responde lo impensable

Y es que, empeñado en esclarecer el caso de Debanhi, el señor Mario Escobar precisó que no teme a lo que pueda pasarle, pues no descansará hasta saber la verdad de lo que sucedió a su hija el pasado 9 de abril dentro del Motel Nueva Castilla donde 13 días después se encontró el cuerpo de la joven sin vida.

“No tengo miedo a nada, no me importa que me tengan amenazado de muerte. Gracias a Dios, en la bóveda que le hice a mi hija hay tres lugares y si necesito llegar ahí para encontrar la verdad, no me interesa”, comentó el papá de Debanhi contando que recibió llamadas telefónicas donde lo amenazan de muerte pidiendo que ‘le deje de mover’ a las investigaciones. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LOS HOMBRES SOSPECHOSOS ALREDEDOR DEL PAPÁ DE DEBANHI.