Además se expresó sobre los tenis de la joven: “Sí hay diferencias, desde los tenis, que no estaban puestos o ceñidos en los pies de mi hija. Ahí ya encontramos una diferencia muy puntual, que de alguna manera, se tiene que analizar y verificar por qué no estaban puestos, ya de ahí podemos sacar muchas conclusiones”, algo muy importante para establecer qué sucedió… pero también habló de las pertenencias de Debanhi al ser encontrada sin vida.

Según lo que se reporta en el portal de noticias ‘ Soy 502′ , en una entrevista con medios de comunicación, Mario Escobar, papá de Debanhi precisó: “Bueno, hay muchas diferencias, son más de tres. Las va analizar la Fiscalía y puntualmente ellos deben determinar que no fue un accidente, que no cayó ahí sola”, refiriéndose a las disparidades entre la necropsia oficial y la privada que la familia hizo.

“De si estaba drogada, o ebria o escandalizada para mi eso no es relevante, ahorita yo lo que estoy esclareciendo es el feminicidio… te adelanto algo, mi hija no se drogada, te adelanto algo, a lo mejor ella con una o dos copas se mareaba… pero eso no quiere decir que… bueno, yo realmente estoy más tranquilo y los entiendo pero en ese aspecto yo conozco más a mi hija…”, refirió el señor Mario Escobar.

En un video de TikTok publicado por la cuenta ‘deborafabiela’, se puede ver un extracto de la entrevista más reciente con el papá de Debanhi, Mario Escobar, sobre lo referente al segundo peritaje, del que no dará por completo los detalles para no entorpecer las investigaciones, sin embargo, sí habló de lo que había en el bolso de la joven.

Debanhi traía preservativos en su bolso y Mario Escobar responde

Uno de los datos que han salido a la luz es que en el bolso de Debanhi se encontraron aparentemente preservativos y eso además de los señalamientos de varias personas sobre su actitud corriendo afuera de la Quinta Diamante, como lo muestran los videos, han provocado muchas críticas para la joven.

A lo anterior, su papá responde: “En cuanto a lo que traía la bolsa, si a nivel nacional ellos dijeron que traía algo, pues a lo mejor son los fiscales… Yo sí sabía que mi hija traía preservativos porque se los dieron en ‘Pal Norte’, porque yo como maestro, como padre de familia, como persona responsable le hago responsable a mi hija para que no tenga una enfermedad, un ETS que es lo que yo siempre le he dicho a mis alumnos, que se cuiden, en todo momento… si es eso, pues díganme qué delito cometí en decirle a mi hija ‘guarda esos preservativos’, yo creo que no es delito y si es delito, pues métanme a la cárcel, que no creo… tengo que ser sarcástico para poder contestar”, dijo Mario Escobar.