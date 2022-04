CONFIRMA LO QUE TODOS PENSABAN. Mario Escobar, papá de Debanhi ¿fue amenazado si seguía investigando lo que pasó con su hija?

Luego de sepultar a su hija Debanhi, el papá de la joven mexicana , Mario Escobar, dio entrevistas a varios medios de comunicación y advirtió que no se quedará quieto hasta no saber qué sucedió en verdad con la muerte de la chica cuyo caso ha conmocionado a todo México y al mundo.

“Yo solicité otro peritaje antes de que a mi hija me la llevara sus restos al municipio de Galeana externo, al que yo pagué, bueno, me ayudaron mis familiares y de alguna manera nos va a dar la pauta para hacer una comparativa con el peritaje oficial y empezar a analizar por parte de la Fiscalía de feminicidios qué es lo que pasó”, manifestó el papá de Debanhi para un noticiero de Milenio.

¿Lo amenazaron? El papá de Debanhi rompe el silencio

Ante los rumores de que supuestamente había recibido amenazas de ciertas personas por el caso de Debanhi, el papá desmintió dichas versiones: “No no, nada que ver, mira… te te te te comento… enterramos a mi niña el sábado, me vine inmediatamente para acá para Monterrey, o sea, no me esperé porque yo no quiero que pasen más días, hablé con el Gobernador, platicamos, lo invité a que fuéramos con el Fiscal General, andaba super cansado, traía un semblante tranquilo, emocionalmente porque enterramos a mi hija y tengo un cuerpo donde llorar, porque ya sé que mi hija está allí”, dijo el papá de Debanhi.

Y finalizó: “Entonces traíamos una paz interior celestial, se podría decir así y andábamos tranquilos, estábamos en paz y dimos una declaración puntual, no apunté a más y aclaré ‘sí hay alguien que tenga que pagar pues que pague, se van a checar todas las anomalías se van a checar esa cronología de hasta donde llegó ese minuto a minuto de Debanhi y no paro…”, aseguró.