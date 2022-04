Y en la entrevista agregó: “Se están analizando los videos, me mostraron unas fotografías donde aparece cerca de una empresa, después de que tomaron esta foto a la orilla de la carretera”. Hasta el momento el hombre asegura que no ha tenido acceso a esas imágenes. Archivado como: Debanhi Escobar desaparecida

Debanhi Escobar desaparecida: ¿QUÉ HARÁ EL PAPÁ DE LA JOVENCITA?

Sobre la sospecha de que la joven entrara a la empresa en cuestión, el señor dijo: “No, en la fotografía la que se me muestra, los videos son los que ahorita ya la Fiscalía los está analizando, porque son videos largos. Entonces si me tengo que meter 5 o 6 horas a ver el vídeo, pues tendré que analizarlo detenidamente”.

“Analizarlo y ver si hay algún indicio de que si entra o sigue de largo. “En la fotografía se ve que se acerca a esta empresa, en el vídeo no porque no lo he visto, en la fotografía, son 2 o 3 fotografías, que sí identifico yo a Debanhi”, señaló para la entrevista.