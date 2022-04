De igual manera dijo que cuando lo subieron al vehículo, y que lo llevaron a un lugar que no conocía, al momento de llegar solo había unas cuantas personas de los medios de comunicación. Asegura que eran medios que estaban apoyando al gobierno local, esta situación fue algo extraña para él.

“Siempre han estado a la par con nosotros, por qué me sacan y me secuestran y me traen y no me dicen nada… y me dicen ‘hay un cuerpo’”. Esta noticia lo dejó impactado, ya que las autoridades ya habían investigado varias veces el motel donde encontraron el cuerpo, y piensa que tal vez lo colocaron ahí sus asesinos, hace poco. Archivado como: Papá Debanhi Escobar secuestrado Fiscalía