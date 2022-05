¿Necesitan dinero para continuar con las investigaciones del caso? Papá de Debanhi dice la verdad

El papá de Debanhi alertó a toda la gente al menos ellos no están pidiendo apoyos económicos para el caso de la joven: “…Y les digo a toda la sociedad, que nunca he pedido dinero y les agradezco todo el apoyo que nos dan, pero no depositen dinero a ninguna cuenta”, declaró el señor Mario Escobar.

Lo único que el señor desea es conocer la verdad de lo que pasó con su hija y que no quede impune en caso de que se trate de un feminicidio como todo parece indicar: “Porque yo no lo estoy autorizando, porque yo no voy a lucrar con el nombre de mi hija para poder agarrar algún dinero, porque a lo mejor ya hay gente que agarró hasta un millón de pesos y yo no he autorizado a nadie agarrar ningún peso”, precisó.