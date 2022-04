“Antes de aparecer en la foto que todos conocemos. Después de analizarlo la fiscalía, hay un momento donde el taxista, Juan David, extiende la mano a los pechos de mi hija (…) Juan David Cuéllar creo que se llama y de ahí yo supongo que mi hija no aguantó el acoso, porque es un acoso donde el fiscal dice que no hay delito que perseguir y por eso estoy molesto con el Fiscal”, agregó en sus declaraciones Mario Escobar. Archivado como: Papá Debanhi revela acoso.

“Hace dos días (se enteró del video), la fiscalía fue muy hermética, no hizo su chamba. Porque si eso hubiese tenido esa información yo no estaría aquí yo estuviera con mi hija y mi esposa también y esa persona fue parte de la detonación de todo lo que está pasando”, señaló el padre de la víctima entre lágrimas.

“Mi hija está muerta”, las declaraciones de un padre destrozado tras la muerte de la joven

“Esto no es un circo. Mi hija está muerta. Ahorita voy con Samuel. Cuatro veces la han cateado (la zona donde fue encontrado el cuerpo de Debanhi) y ¿por qué a la quinta a parece? Pregunta ¿lo sembraron? No se pudo haber subido a la barda ella”, y refutó la versión de que Debanhi se cayó a la cisterna.

Posteriormente compartió que su hija estaba aborreciendo el acoso que recibió por parte del conductor Juan David, "Debanhi se enojó porque la estaban acosando sexualmente. Fue raro que no hayan salido videos. Si estamos en un mundo globalizado de redes sociales. Y señaló como "raro que en esta zona no haya salido ni un video. Que lo juzgue la sociedad porque el fiscal me dice que no hay delito que perseguir. Hay muchas inconsistencias".