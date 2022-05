“No merece mi más sincera atención”, declaró Fabián Pasos. El creador de contenido también envió un fuerte mensaje al padre tachándolo de olvidarse del apoyo que recibió al principio de la búsqueda de la joven estudiante de derecho. “Mafian no se vende por nada de este mundo”, aseguró.

“Me parece triste porque no se dedica a buscar la verdad… se dedica a esclarecer chismes de redes sociales, perdiendo la causa principal”, aseguró el polémico Youtuber. “Muchos de ustedes ya cayeron en ese reality show debajo del verdadero reality show llamado Debanhi Escobar”.

"Si a usted Mario Escobar, se le olvidó su hija a las 5 de la mañana a sus 19 años, a mi no, pues yo si hubiera contestado ese teléfono y hubiese estado ahí para que nada le hubiese sucedido a mi hija", declaró el youtuber en un video publicado en su canal oficial.

Envía mensaje final sobre el caso de Debanhi

Además, Fabián Pasos anunció que retiraría el apoyo a una ley con el nombre de Debanhi que pretendía proponer en el congreso. “En paz descansa Debanhi… si no hubiese sido por utilizar la psicología, la astucia y más de 178 casos de feminicidios que he llevado para la televisión y redes, no te hubiéramos encontrado”, declaró.

"Es momento de decir que no apoyaremos más el caso de Debanhi… y las causas son muy transparentes… la palabra no es enojo, es decepción… de darme cuenta que una persona que se decía iría hasta 'donde tope' se la acabaron las fuerzas a mitad del camino y hoy se ha convertido en un youtuber", dijo.