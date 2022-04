El padre de Debanhi explotó y se fue de la entrevista

¿Qué revelan los videos?

¿Qué dijo el papá de Debanhi Escobar?

Papá de Debanhi asegura que los videos están ‘truqueados’. El padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa rompió el silencio sobre el nuevo material que se dio a conocer y que muestra a su hija huyendo de un joven. Las imágenes también muestran posteriormente a un grupo de jóvenes rodeando a la muchacha.

La entrevista comenzó abordando el tema del Motel Nueva Castilla, donde su hija fue encontrada muerta. “Al quinto intento la encuentran… a mi hija… No sé vale que a la quinta vez la hayan encontrado… Me duele en el alma.. Por dentro… tu me conoces… estoy destrozado”, fueron algunas de las declaraciones que hizo el afligido padre de Debanhi para MafianTV.

REVELA QUÉ PASÁ CON LA INVESTIGACIÓN DE SU HIJA

“Empezamos de 0… estamos empezando por el final.. me vi tranquilo en la conferencia… aclare las situaciones que yo tenía que aclarar”, dijo el padre de Debanhi Escobar, y es que recientemente se dio a conocer que el caso fue turnado a la fiscalía de feminicidios en el estado de Nuevo León, México.

También se le preguntó si vio a su hija el día que fue encontrada en la cisterna abandonada del Motel Nueva Castilla, lo cual el padre negó asegurando que la vio hasta el día siguiente, al realizarse la autopsia de ley. Mario Escobar también apuntó que solicitó una segunda necropsia.