El padre de Debanhi Escobar desea hablar con las amigas de su hija.

La joven desaparecida sigue siendo buscada por su familia.

Causa más indignación el caso de la joven mexicana.

Papá Debanhi Escobar amigas. El lamentable caso de la joven mexicana desaparecida sigue causando indignación luego de darse a conocer que un grupo de amigas la abandonó en la fiesta a la que asistieron. Tras esto su padre, Mario Escobar, ha hecho hasta lo imposible para dar con más pistas sobre el paradero de su hija Debanhi.

Recientemente se ha confirmado que el padre de la joven desaparecida logró mantener una conversación con las ‘amigas’ de Debanhi, de acuerdo con el portal de Infobae, Mario Escobar plasmó sus deseos de volver a tener la oportunidad de conversar con Ivonne y Sarahí, amigas de su hija a causa de que solo conoce su versión de lo ocurrido a través de sus declaraciones realizadas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGE).

Papá de Debanhi espera hablar con las jóvenes que estuvieron con ella en la fiesta

Las declaraciones sobre su gran deseo de volver a contactar a las amigas de la joven fueron plasmadas a través de una entrevista que ofreció para Mafian Tv donde el padre de Debanhi habló de la situación que atraviesa tras la desaparición de su única hija, e incluso argumentó sobre los motivos de ataque hacía las jóvenes que la abandonaron.

Según el portal de Infobae, al momento en que Mario Escobar fue cuestionado sobre qué razón le han dado las amigas de la joven desaparecida, Ivonne y Sarahí quienes tuvieron el último contacto con ella, él refirió que no le han explicado nada, “No, no me lo han explicado. Dieron la declaración ante la Fiscalía en la carpeta, no las hemos visto. Estamos a la espera de hablar con las muchachas”. Archivado como: Papá Debanhi Escobar amigas.