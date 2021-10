Afortunadamente los reporteros del programa “Suelta la Sopa” lograron tener un encuentro con los padres del Christian Nodal, y sin dejar pasar más tiempo, rápidamente les preguntaron qué opinaban sobre esta pareja, y a pesar de que Cristy no dijo mucho, su esposo esta vez no se quiso quedar callado frente a las cámaras.

Tras esto, no pudieron evitar preguntarle al papá de Christian Nodal qué opinaba sobre su nuera Belinda, sacando a relucir que la actriz daba mucho de qué hablar últimamente, ante esto, el señor Jaime decidió guardar su compostura y decir que “él no sabía mucho al respecto”, debido a que Beli llevaba una vida de artista:

El señor Jaime Gonzalez respondió que realmente a quienes deberían de preguntarles eso sería a los novios y no tanto a ellos, ya que ellos también desconocían esa información: “No sé, eso no sé, a los novios hay que preguntarles eso”, respondió los cuestionamientos de los reporteros del programa “Suelta la Sopa” sin dar más detalles de la futura ceremonia. VIDEO AQUÍ

Al inicio de sus historias, Lisa narró parte de su experiencia asistiendo al evento de Nodal, contando que al momento de ver al cantante sintió demasiado orgullo por él: “La sensación todavía no se me pasa, y más porque ver a una persona con la cual compartiste mesabanco, tus plumas, tus tareas, tu tiempo en receso y que te platicaba que esa era su meta y verlo en persona realizando su sueño y ver que la gente pagó por verlo es de mucho orgullo”

Christian Nodal y su exnovia: ¿Hacen contacto visual en plena presentación?

En su relato, Lisa Macías contó que en un momento ella se paró en una silla y después un reflector la iluminó, provocando que Christian Nodal se diera cuenta que su ex novia estaba ahí: “Hubo un momento en donde en pleno concierto, yo me paro en una silla, yo estaba hasta al frente, en la zona oro, y me quito el sombrero y no traía cubrebocas, y en eso las luces empiezan a dar al público y entre que yo estaba con las manos hacía arriba siguiendo la canción, él voltea a verme y en plena canción me sonríe y sostiene mi mirada como por 10 segundos”

Lisa contó la gran sensación que sintió al tener ese cruce de miradas con Christian Nodal, a tal grado de que ni siquiera se lo creía: “Entonces mi amiga que estaba a lado me dice ‘TE ACABA DE VER’”, a lo que la joven al pie del video puso: “Y yo así de: SIII, pensé que andaba alucinando”.