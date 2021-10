A tres meses de que don Vicente Fernández esté internado en un hospital y su salud no logre mejorar de forma avanzada, Alejandro Fernández está embarcado en una gira por EEUU junto a su hijo Álex y ahora, la periodista Paola Rojas aprovechó su presentación en San Diego para entrevistarlo y postear unas imágenes a su lado.

El problema con las personas que vieron las fotografías es que Alejandro Fernández se ve bastante ‘acabado’, desanimado, y sin cuidar su aspecto físico con barba de días, canas por doquier y visiblemente cansado, aunque no es de extrañarse dado el torbellino de emociones por los que pasa su familia, sin embargo las críticas no tuvieron piedad.

En las imágenes de Instagram, la periodista Paola Rojas escribió: “En entrevista con @alexoficial minutos antes de que se suba al escenario. #HechoEnMéxico”, mientras posa abrazando a Alejandro Fernández quien viste una playera blanca, una chamarra color negro y pantalón del mismo tono, pero su look desaliñado provocó conmoción.

Pero fueron subiendo de intensidad las críticas contra Alejandro Fernández, ante las fotos con Paola Rojas: “Jajaja y un pariente trabaja con él y dice que ese potrillo es otro pex….sin comentarios”, “Porque darle importancia a un tipo que siempre fue indiferente con la gente que le dio fama no vale la pena”, “Hermosa, ni quién vea al otro gay”, “Que acabado se ve ese señor”, “Paola y Chabela Vargas”, “Que grande se ve y nada guapo”, “Él cada día más desmejorado”.

Y es que no es para menos la actitud que tiene Alejandro Fernández ante su imagen física, que seguramente es lo último en lo que piensa porque su padre Vicente Fernández se está debatiendo entre la vida y la muerte aunque todavía queda esperanzas de que logre salir del hospital y regresar a su casa.

“Alejandro se ve muy triste y no es para menos”, “Trae una cara de crudo que no puede con ella”, “Que madreado está”, “Con todo respeto pero ya perdió toda su galanura y tan joven! creo es más chico que Chayanne ojalá y se reponga físicamente por qué su voz está perfecta”, “Andaba crudo”, comentaron más personas por la imagen de Alejandro Fernández.

Y mientras eso sucede, El Potrillo causó revuelo en las redes sociales con un atuendo poco usual, tanto que llamó poderosamente la atención de sus admiradores, pero algunos no pudieron evitar señalar puntos negativos, por lo que el artista no se detuvo tampoco a defenderse.

Y es que mientras su padre está postrado en una cama, tratando de recuperarse de algunas cuestiones de salud que lo mantienen en un estado delicado, su hijo y nieto no pueden dejar de lado sus compromisos profesionales y continúan con sus giras en varias partes de México y Estados Unidos.

Al Potrillo lo critican desde hace años

Pero luego vinieron los comentarios sarcásticos cuando una persona comentó: “Un trabajador de construcción en shorts son sus botas de seguridad se vería igual?”, a lo que él respondió: “Yo creo que sin duda sí, ¿Cuál sería la diferencia”, lanzó como cuestionamiento.

Entonces alguien le reprochó el ser presumido y escribió: “Eres ya un símbolo de México y un ídolo, y fuera de México creo también, no necesitas poner esas fotos con autos caros y aviones habiendo tanta miseria en tu país, ve el último post de residente (calle 13) como se burla de quien hace eso”. Y él contestó: “Entonces me voy a pie o qué ped…? O a caballo pa’ que no les extrañe, jajaja jony la raza está bien loca”. Archivado como: Paola Rojas exhibe a Alejandro Fernández.