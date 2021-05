Sin embargo, el presidente Biden ha hecho una excepción a esa regla: los menores no acompañados pueden ingresar a los EE.UU. solos. Esto significa que muchos padres y madres migrantes ahora están tomando una decisión que la mayoría de los padres no pueden comprender: separarse de sus hijos y enviarlos solos a los EE. UU”, contextualizó Paola Ramos sobre la investigación que realizó para Vice News. VER VIDEO AQUÍ

Por su parte, Camilio, un hombre hondureño, le contó a la hija del periodista Jorge Ramos que él sí decidió mandar a su hija sola a Estados Unidos: “Más duro hubiera sido que me la secuestraran aquí (en México), que me violaran a mi hija”, relató el originario de Honduras.

Paola entrevistó a varias mujeres, quienes aseguraron que no dejarían que sus hijos viajaran solos a Estados Unidos, “si yo voy para allá es para yo trabajar para ellos, para darles una mejor oportunidad de vida, pero con mi trabajo, no ellos solo, así no”, expreso una de las entrevistadas.

‘Desde que viajó sola a Estados Unidos no he sabido nada de ella’

Sin embargo, Camilo le dijo a la joven periodista que desde que su hija viajó sola a los Estados Unidos no ha sabido nada de ella. “Eso es lo que más preocupado me tiene, que no he sabido nada de ella”, relató el hombre de mediana edad frente a las cámaras.

El hombre aprovechó para dar un consejo a todas aquellas personas que están pensando en tomar esta drástica decisión: “Yo les digo que no lo hagan, lo que yo he sufrido con mi hija no se lo deseo a cualquiera, me hace mucha falta, algún día, primeramente Dios, la volveré a ver”, dijo con la voz entrecortada.