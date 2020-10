Paola Ramos publicó en redes sociales un video acerca de lo que sucedió en el debate presidencial

“Era algo que los latinos querían escuchar” dijo la periodista sobre la disculpa de Biden

Esto lo publicó a través de su cuenta oficial de Twitter

Paola Ramos inmigrantes. Después de que se diera el debate presidencial entre Donald Trump y el candidato presidencial Joe Biden, la hija de Jorge Ramos, hablamos de Paola Ramos público sobre la disculpa de Joe Biden a los inmigrantes.

Esto lo retuiteó a través de su cuenta oficial de Twitter después de que la cuenta de @telemundonews posteara la noticia.

“Creo que es algo que mucha gente lleva esperando mucho tiempo, Joe Biden dijo que entendía el dolor que había causado ¿por qué? porque no podemos olvidar que el presidente Obama lo conoce mucha gente como el deportado en jefe, porque en su administración, más de tres millones de inmigrantes fueron reportados, yo creo que muchos latinos querían un reconocimiento al dolor que les habían causado”, dijo la periodista acerca de la disculpa que dio Joe Biden en el debate presidencial donde lamentaba la falla de la política de inmigración durante el gobierno de Barack Obama.

Inmediatamente seguidores reaccionaron al tweet de Paola Ramos inmigrantes: “Por eso no hicieron nada y ahora le echan la culpa a la actual administración,, de sus errores”, dijo una internauta.

“Jajaja no me diga que ella es la hija de @jorgeramosnews no basta con disculpas cuando se sentaron 8 años a calentar sillas nunca hicieron nada ni lo va hacer este anciano esta es de psicólogo no sabe ni lo que dice solo tartamudeando se la pasó toda la noche”, comentó otro usuario.

Otro de los comentarios destacados fue donde dicen: “Y ahora que se disculpó, ¿que?, Ahora si votamos por él, pues no por que creerle, por darle TPS a los venezolanos, mire como tienen a Colombia, llenos de delincuencia, ya hasta tienen grupos de crimen, eso quiere en USA, yo no quiero eso, TRUMP 2020″.

“Que gran novedad lo que todos ya sabíamos.. Que no hicieron nada en la inmigración de hispanos en su mandato”, “Obama creó DACA que les permitió residencia legal a los jóvenes que llegaron con sus padres como niños pero no pudieron hacer la reforma migratoria porque los Republicanos tenían la mayoría en el Senado”, “Joe Biden es un violador”, fueron algunos de los varios comentarios que recibió Paola Ramos inmigrantes de los seguidores.

Actualmente el tweet cuenta con solo 5 retweets y un poco más de 20 “me gusta” Paola Ramos inmigrantes.

