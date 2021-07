“Hoy era mi turno en Tokyo 2020, no hubo medalla para México. Lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable” escribió en su cuenta de Twitter.

“Lo mismo le hicieron a Rommel y Jahir, para mandar a tu esposo y su compañero… ahí no te quejaste para nada!!!!”, “¿Dueñas? Qué onda ¿de cuándo aquí tiene precio las plazas? Esas se ganan y en la competencia no diste el ancho”, “Pudiste fungir como su mentora, como ejemplo para ellas, pero decidiste irte por la soberbia y por las grillas que hay en tu Federación”, fueron algunos comentarios de los usuarios.

De inmediato la gente cuestionó sus palabras con mensajes bastantes duros para la atleta mexicana que no pudo asistir a estos juegos Olímpicos, lo cual provocó su enojo y no encontró otra manera de desquitar su coraje que en las redes sociales, donde los internautas no perdonan.

Los mensajes no pararon en contra de Paola Espinosa: “Estás muy lejos del espíritu olímpico que se supone representaste en tu momento. Triste, porque eres el modelo a seguir de muchos niños”, “Amiga, el sol sale para todos… Aprende a reconocer que se lucha por lo que se quiere, Caro y Lola lucharon igual que Melany e igual que tú. A ellas no les regalaron nada. Quiérete un poco y bájate de la nube a dónde te subiste”.

Paola Espinosa criticada clavadistas: ” El tema es contra el proceso selectivo “

Tras las duras críticas obtenidas inmediatamente la medallista olímpica tuiteó otro mensaje donde aclara que sus palabras no estaba dirigidas para las participantes mexicanas: “Fans y no fans, no se peleen, no es nada contra las atletas, el tema es contra el proceso selectivo y quienes lo avalaron así que sean felices”, dijo Paola.

“Reitero que mi mensaje no es en contra de ningún atleta, si así se interpretó no era la intención, mi denuncia es contra los procesos selectivos no claros y quienes los avalan. Todo lo mejor para todos los atletas que lograron el sueño de #Tokyo2020″, agregó en su cuenta de Twitter.