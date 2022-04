¿Enseñó las pantis? La conductora de Hoy Día es criticada

Los comentarios al video donde Adamari López y su vestido transparente causaron polémica, se hicieron presentes: “Me matas”, “Me gusto mucho ese vestido pero la parte de abajo parece que tuviera un pamper envuelto”, “La parte de arriba, muy bonita, la de abajo horrible”, “No me gusto. Con lo delgada que está podría escoger otro hermoso vestidos qué le luciría bien”, “Se le arrugó el pantis será el de su abuelita, creo q los hay más lindos. Es mi opinión”.

Y es que la conductora de Hoy Día de verdad consiguió su objetivo: que todos hablaran de ella: “Ella es muy bonita pero la parte de abajo del vestido no me gusto parece pañal no no no”, “Antes la vestían muy formal y elegante ahora le quieren poner ropa rara que solo enseña todo si ella ya no es una jovencita”, “La verdad ella desde que bajo de peso Está muy guapa pero ese vestido no es muy feo de la cintura para abajo parece que trae un calzón de luchador”, se puede leer.