Rápidamente en las redes sociales la imagen se volvió viral, pues la gente no podía creer que a solo días de la cancelación de su compromiso, la cantante ya tuviera pareja, sin embargo, el involucrado tuvo que salir a decir la verdad de su propia boca para terminar con los chismes ¿Será verdad que son novios o solamente están saliendo?

¿CÓMO VIVE CADA UNO SU PROCESO DE SEPARACIÓN?

El fin de la relación entre los cantantes Belinda y Christian Nodal ha sido uno de los temas más comentados en los últimos días, y si bien los artistas no han ofrecido entrevistas sí han tomado sus redes sociales para compartir palabras con sus seguidores sobre el proceso que viven, además de aprovechar para estrenar música.

En el caso de Belinda, la intérprete de "Boba niña nice" se ha pronunciado haciendo referencia a mensajes en pro de la mujer e incluso citando a una figura clave del feminismo como Simone de Beauvoir. Así lo hizo el pasado 15 de febrero cuando citó una frase de Simone señalando: "Cierro este ciclo aprendiendo que 'el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida'".