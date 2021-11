“Tras su salida de #LaCasaDeLosFamosos, #PabloMontero tuvo su premio de consolación y es que después de unas copitas compartió fotos e historias con su joven novia #NicoleCast, mismas que eliminó a las horas. El cantante terminó hasta con el pantalón desabrochado, no importándole que se encontraba la suegra y #RobertoRomano. ¿Pues qué andaba haciendo?”, se lee en la descripción del polémico video.

Para ‘desgracia’ de Pablo Montero, las historias de Instagram que borró quedaron replicadas por distintos sitios de espectáculos como ‘Chisme No Like’ donde realizaron una recopilación de la evidencia que dejó el cantante mexicano al exhibir su relación con tan joven chica y el comportamiento que tuvo.

“Asimismo en el video podemos ver cómo #Nicole tiene el labial embarrado por toda la boca de tanto beso y beso con #Montero. ¡Qué intensos! Sin duda la que más sufrirá con esto es #Gigi, pues ella ya se veía en Navidad con #Pablo y su mamá”, finaliza la descripción de las polémicas imágenes recopiladas por ‘Chisme no Like’.

Además, en otra de las imágenes donde el ex participante de la Casa de los Famosos aparece muy acaramelado con su novia, la chica tiene todo el labial corrido ¿de tanto beso? y los dos presumen estar muy enamorados pese a la escandalosa diferencia de edad entre ambos, que tiene a la gente comentando.

El ex participante de la Casa de los Famosos es dejado en ‘evidencia’ con su novia

Ante las escandalosas evidencias de Pablo Montero con su novia, aunque es muy su intimidad y relación, la gente no lo consideró así y opinó lo peor sobre ambos: “Según se conocen de muchos años”, “Se pasan, le está dando vuelo a la hilacha el Pablo Montero sugar dado”, “Parece su hija”, “Se ve muy niña”, “es la comidilla del día”.

“Ay dios parece la exorcista”, “el labial todo embarrado”, “Esa niña parece su hija, que bárbaro!!!!”, “Qué cosa tan rara”, “No cuidan para nada su imagen los artistas”, “Estos artistas y sus locuras, pero si parece su hija”, “Él le dijo a Alicia que tenía una novia de 21 años, pobre Gigi tanto drama, calumnia, etc para ver eso”, “Esa muchacha parece la del aro, ay no por eso pensé en 2 veces mirar el vídeo por esos ojos que me dieron miedo”, comentaron.