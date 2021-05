El hombre atribulado por lo que acababa de descubrir, llamó al número de emergencias del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés), pues el testigo pensaba que la chica había sido atropellada. El nombre de ese testigo no será revelado en esta historia para proteger su identidad. Archivado como: Pandilleros MS 13 condenados.

Pandilleros MS 13 condenados: Había sido asesinada a balazos

Los primeros patrulleros que llegaron al lugar se quedaron estupefactos, pues descubrieron que la joven que estaba tirada en la calle no había sido atropellada, ya que presentaba varios disparos de arma de fuego. Entonces se pidió la presencia de los detectives de la División de Homicidios del HPD, para que investigaran el caso.

En sus primeras pesquisas en el lugar los agentes determinaron que la chica no había sido asesinada en esa calle, sino que alguien le había disparado en otro lugar y luego la habían tirado en ese sitio. La chica no llevaba ninguna identificación, por lo que los detectives no pudieron saber quién era en el momento del hallazgo. Archivado como: Pandilleros MS 13 condenados.