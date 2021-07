Inesperada noticia en el mundo grupero

Camión de Pancho Barraza sufre aparatoso accidente al salir de un concierto

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial en las redes sociales del cantautor mexicano

¡Vaya susto! Luego de dar un concierto en la Feria de Verano de León, Guanajuato, en México, camión del cantautor mexicano Pancho Barraza sufre aparatoso accidente, aunque hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial en las redes sociales del artista.

A través de la cuenta oficial de Instagram del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se informó sobre este hecho: “Autobús de Pancho Barraza se accidenta. Camión en el que viajaban los músicos del cantante sufrió un percance en Nayarit, afortunadamente no se reportaron heridos“.

¿Iba Pancho Barraza en el camión?

Francisco Javier Barraza Rodríguez, mejor conocido como Pancho Barraza, se involucró con la música regional mexicana luego de mudarse a Mazatlán, Sinaloa, y formar parte de las bandas de música Banda San Sebastián y Banda Camino. En 1991, se incorporó a Banda Los Recoditos.

Aunque en esta cuenta del programa Chisme No Like se asegura que los músicos del cantautor, los cuales no se reportaron heridos, eran los únicos que viajaban en este camión, al parecer la realidad es otra (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).