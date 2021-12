La última tendencia en entrenamiento es Elimination Communication (Comunicación de Eliminación) y menos pañales. Este Elimination Communication (EC) es un método utilizado en países donde los pañales no están fácilmente disponibles y, mientras ahorra dinero y es un método más respetuoso con el medio ambiente, puede resultar incómodo para seguir porque requiere de mucho tiempo y atención desde el mismo momento del nacimiento, según el momento que elijas. Tanto si eres un devoto de la EC o prefieres el método de entrenamiento de 3 días… por tercera vez este año, aquí tienes 15 maneras de lidiar con el entrenamiento para dejar los pañales.

En un momento u otro, todos los padres tienen que enfrentarse al difícil hito del control de esfínteres del niño. Ahora, habiendo criado algunos de los nuestros, sabemos que cada niño es un mundo y algunos métodos diferentes funcionan mejor para unos que otros. El Dr. Andrew Garner , renombrado especialista en pediatría dice: “La forma más importante para mantener un niño interesado en dejar los pañales es proporcionarle estímulo y refuerzo positivo incluso en los pequeños pasos en la dirección correcta”, no importa qué método elijas.

1. Calendario estilo Adviento

Haz un calendario del estilo de los de Adviento y deja que tu hijo abra una ventanita por cada viaje exitoso al baño. Puedes hacer tu propio calendario con sobre de carta como este tan bonito de A Few Things From My Life.

2. Temporizador de cocina para hijo

Configura un temporizador de cocina para que suene cada 30 minutos y así recordar que debes llevar a tu hijo a la bacinica.