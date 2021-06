Pamela Silva asegura que no está embarazada

De acuerdo con información de La Opinión, en una entrevista que dio hace unos días, Pamela Silva confesó que no está embarazada, pero que sueña con darle un hermanito a su hijo Ford. Y aunque conserva su delgada figura, en varias fotos y videos se le observa tocándose y acariciándose el abdomen.

“¡No! Justo hoy dije: ‘qué flaca me veo, cuando pude usar un enterizo que usé mi primer año en ‘Primer Impacto’ ¡hace 10 años!’”… Me acabas de matar la ilusión (risas). Pero no. No estoy embarazada”, declaró de manera contundente.