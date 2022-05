“Estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, pasando por mi separación y nos pusimos a escribir en el what’s app y no sé, como que me ayudó a escribir esa canción en el momento de decir, ‘ok tú sabes quien eres, vas a estar bien’, porque si estaba como que destrozada totalmente”, comentó la hija de Jenni Rivera.

Mientras ella espera que Lorenzo Méndez le otorgue la firma final para que queden divorciados, pues siguen ‘negociando’ sus abogados, Chiquis Rivera ha dedicado su tiempo a trabajar en su música, a pasar tiempo con sus hermanos y a su novio el fotógrafo Emilio con quien desea formar una familia , pero le tocaron el tema de su ex y no se contuvo.

En una entrevista para Primer Impacto , Pamela Silva pudo charlar con Chiquis Rivera quien estrena nuevo disco, pero la plática se puso intensa al hablar de sus ex amores, pues la hija de Jenni Rivera no pudo contener las lágrimas y supo responder a lo que siente desde que se separó de su ex marido Lorenzo Méndez.

Chiquis Rivera estaba devastada por su ruptura con Lorenzo Méndez

Y es que según palabras de Chiquis Rivera, su intención nunca fue hacerle mal a Lorenzo Méndez ya que estaba enamorada con todo y que habían decidido separarse: “No lo quise aceptar, no me quería divorciar, yo quería estar casada con esta persona toda la vida pero tuve que elegirme a mi, dije ‘ok, esto no es bueno para mi’ porque sí me separé completamente enamorada”, contó.

Las cosas no se pusieron mejor dada la separación: “Y fue algo muy difícil pero yo creo que todas esas lágrimas y a todo lo que pasé ya soy una mujer diferente, una mejor persona… No me arrepiento porque después de que salió ese libro (el que ella escribió), yo me sentí mejor, yo ya no estaba enojada, yo ya no estaba molesta porque por tanto tiempo estaba guardando todo esto…”, aseguró la cantante.