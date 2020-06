Se filtra foto de Pamela Silva con su bebé

La conductora de Primer Impacto está tan obsesionada con Ford que ahora se visten igual

Usuarios la critican a través de las redes sociales

Luego del hermetismo que guardó durante todo su embarazo, Pamela Silva, conductora de Primer Impacto, se muestra tan obsesionada con su bebé, de nombre Ford, que ahora hasta se visten igual, pero usuarios la critican.

En la cuenta oficial de Instagram de People en español, se puede ver esta tierna imagen donde Pamela Silva carga a su bebé, aunque llama la atención que ambos lucen prendas iguales, pero resalta también la figura de la conductora de Primer Impacto, que hasta parecería que no dio a luz hace apenas unas semanas.

De inmediato, los usuarios de esta cuenta expresaron sus puntos de vista después de ver esta fotografía: “Tan creída que era y ahora atrás saca ese desorden de ropa. Sin Conde (su exesposo, Javier Conde, exejecutivo de Telemundo), ya no le interesa a nadie. Se libró del infierno viviente”, lo que provocó varias reacciones.

“Que ella se respete. Decía y promovía la privacidad, el respeto a la familia y ahora sale como todas esas hispanas en las redes. El hijo es para ti. Se te conoce como presentadora, no como una diva. Siempre te has creído. Cuando botaron a Bárbara Bermudo fue por los caprichos y de muchos y nadie dijo nada. Ahora sacas al niño hasta en la sopa. Que payasada. Eres periodista, no diva. Ubícate”.

Por su parte, un internauta compartió una anécdota que tiene con Pamela Silva que no hablaría muy bien de ella: “Estábamos en una fiesta invitados por Univisión y ella entró sin saludar, súper déspota y peleando con el ex enfrente de nosotros. No tiene la más mínima delicadeza y respeto, ahora quiere que la admiren por el bebé. No jod…”.

Para otros usuarios no pasó desapercibido el hecho de que Pamela Silva, conductora de Primer Impacto, luce una figura que pondría a dudar que hace apenas unas semanas se convirtió en mamá de su bebé, de nombre Ford: “Oh, Dios mío, nada de barriga y acaba de tener un bebé”, a lo que otras personas comentaron:

“No lo tuvo ella, alquiló un vientre”, “Lo mismo dije yo, que envidia de la buena”, “Por ahí leí que no era (su bebé) del que era su esposo, por eso se divorciaron”.

Una admiradora de Pamela Silva le dedicó las siguientes palabras: “Disfruta a tu príncipe azul y tu primer y único verdadero amor!!! Pese a las circunstancias de su llegada, tú lo tienes para ti y solo para ti. Disfruta cada segundo, pues el tiempo pasa y ya no lo recuperas. Muchas felicidades, que Dios los guarde a los dos siempre”.

Por su parte, una persona preguntó: “Ya se divorció, ¿cierto? Antes salía como Pamela Silva Conde”, a lo que alguien respondió: “Ahora se llama Pamela ‘Seesconde'”.

“¿Quién es? Sin maquillaje no la reconoce nadie”, “Siempre consideré a esta chica muy altanera y soberbia, ojalá la maternidad la cambie un poco”, “No le luce ser madre, es engañosa, con el bichito comprado”, “Después que lo escondió y se avergonzó (supuestamente de la barriga), ahora se postea más que un comercial”, se puede leer en más comentarios.