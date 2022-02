Pamela Silva presumió su cuerpazo a Francisca Lachapel

La conductora de Despierta América aún tiene libras que le quedaron de más por el embarazo

En un video, las famosas conductoras luchan por estar en forma

A través del Facebook de la presentadora de Primer Impacto, Pamela Silva, se puede ver cómo la mamá de Ford entrena su rutina de ejercicios junto a la conductora de Despierta América, Francisca Lachapel a quien le está costando mucho perder las libras ganadas desde el embarazo de su bebé Gennaro.

Y es que las críticas para la morena ex reina de belleza no han parado, sin embargo, su buen humor y la buena actitud ante los señalamientos de sus seguidores, hace que no le quiten el sueño los malos comentarios, pero Francisca está en todo su empeño por volver a lucir su cuerpo como estaba antes de ser mamá.

Pamela Silva ¿con cuerpazo frente a Francisca Lachapel?

Las mamás primerizas, a quienes por cierto, les ha sentado de maravilla el atender a sus bebés Ford y Gennaro, urgen a entrenar más para tener mejor vigilados a sus pequeños, así como poder lidiar de la mejor manera con el esfuerzo físico que implica ser madres, según lo comentó Pamela Silva.

En una recopilación de videos de Instagram en la cuenta de ‘Univisión Famosos’, se puede ver cómo las dos famosas están muy animadas en su amistad que comparten juntas a su entrenador y las rutinas a las que son sometidas para tener el cuerpo que todas las artistas de televisión ‘deben’ tener para su audiencia.