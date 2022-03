“”Él es una persona privada, que no está en los medios, que nunca ha estado y que no quiere estar en los medios, y siempre quise respetar eso. Creo que ahora era importante porque es parte de la historia de mi hijo, y mi hijo ya se ha convertido en una figura pública por extensión mía”, expresó Pamela Silva, quien reveló que Jordan es un empresario de 40 años de edad, originario de Canadá .

Contrario a lo que muchas personas pensarían, Pamela y Jordan no son pareja y no viven juntos actualmente, pero eso no ha sido impedimento para que el niño sienta el cariño y amor de ambos. Se pensaría que el canadiense se limitaría a participar en la sesión fotográfica, pero también se animó a hablar.

Por su parte, la conductora de Primer Impacto comentó que, aunque no vive con el papá de su hijo, Ford Liam tiene un horario establecido para verlo y lo hace con frecuencia. Y lo que muchos se preguntan es cómo se conoció esta singular pareja, lo cual Pam no dudó en compartir, aunque no quiso entrar en muchos detalles.

Por último, la periodista peruana, que fue duramente criticada por ocultar la identidad del papá de su hijo, reveló que siempre está abierta al amor y que creía que Dios siempre tenía un plan perfecto: “Me encantaría tener más hijos, me encantaría formalizar una familia. Con quién aún no sé. He disfrutado tanto esa faceta de la maternidad que me encantaría volver a vivirla”.

“Ya era tiempo, lo tenía escondido”

“Ya era tiempo, lo tenia escondido”, “Qué bueno, lo hiciste muy bien”, “Todo es muy raro!!! No concuerda su historia, no convence”, “Perdón, el niño no se parece a esa persona que está diciendo, no tienen nada de conocimiento”, “Pero no entiendo, ¿le fue infiel al esposo en el matrimonio, me explican?”, expresaron algunos usuarios.

Las dudas sobre si Pamela Silva le fue infiel a César Conde seguían haciéndose presentes: “¿Pero entonces fue infiel? Porque ella salió embarazada durante el matrimonio… que alguien me explique que me perdí el reportaje”, “Ella realizo su deseo de ser madre y punto! Nadie conoce la gotera de la casa ajena, hay parejas qué están casadas, pero hace mucho no son pareja! Además, el señor Conde, ex esposo de ella, no quería hijos”.