Resurge video de la boda de Pamela Silva y César Conde

Usuarios descubren algo extraño

“Ese Conde lucha por no salir del clóset”

En medio de su presunto divorcio y la llegada de su bebé, ahora aparece el video la boda de Pamela Silva. Tras nacimiento de su bebé y supuesta separación de Pamela Silva con César Conde, se filtra video y muchos descubren algo extraño.

En este video que resurgió y que está disponible en el canal oficial de YouTube de Univisión, se puede ver a Lili Estefan y Raúl de Molina, conductores de “El Gordo y la Flaca”, presentar “La boda de César Conde y Pamela Silva. El presidente de Univisión y la presentadora se casaron el 9 de enero en Miami”.

Con casi 500 mil vistas al momento, en estas imágenes se pueden ver a César Conde y a la actual conductora de Primer Impacto, Pamela Silva, frente al altar y de lo más sonrientes, pero pocos segundos después, se nota en el rostro de él un gesto de incomodidad a pesar del feliz momento que vivía.

Destaca que al salir de la iglesia tomados de la mano, Pamela Silva agita su ramo de forma efusiva, mientras que César Conde camina un poco más serio. Entre los invitados, se distinguen al productor musical Emilio Estefan acompañado de su esposa, la cantante Gloria Estefan, además de Don Francisco y la actriz Angélica Vale.

En este video, Lili Estefan comentó: “Fue un fiestón increíble, no se imaginan cómo nos divertimos, hubo un after party después, pasamos de salón en salón en salón”.

Al posar para más fotografías, Pamela Silva y César Conde transmiten una felicidad a medias, pues mientras ella esboza una gran sonrisa, él es más discreto y le dice algo al oído, aunque después los dos ríen abiertamente.

Tanto Lili Estefan como Raúl de Molina les desearon felicidades a los novios y “que sea para toda la vida y que sean muy felices”.

Los usuarios no desaprovecharon la ocasión para dar sus puntos de vista luego de ver este video, incluso, una de ellas preguntó, refiriéndose a Pamela Silva: “Si la Pamela sabía que Conde no quería hijos, ¿por qué se casó?”, a lo que otras personas respondieron: “Por necia”, “Siempre la mujer pensando que el hombre cambie de opinión, seguro se cayó desde chico y se trastornó, pero ella es linda, no sé que le vio”.

Por su parte, otros internautas se dirigieron a César Conde, quien actualmente es ejecutivo de Telemundo: “Oye, ¿qué pasó con César? Este macho tiene un mujerón de esposa y nunca se ven juntos, ¿por qué? Y gracias a César, todos los veteranos de Univisión se fueron”.

Otros notaron algo extraño en este video y así se expresaron: “Esa foto de la ‘pareja’ lo dice todo. Noten como César Conde está en frente de su esposa, que tipo más arrogante”, “Después de tanta felicidad, se rumora divorcio”, “2020, ya se van a divorciar”.

Un internauta fue más allá y dijo: “Ese Conde, si no me falla el ojo, lucha por no salir del closet, ¿será?”, mientras que otra persona no disimuló su rencor: “Ya se arruinó toda una cadena, lo echó todo a perder, despidió a los mejores y canceló los primeros programas. No saben como lo odio”.

