"MÁS VALIENTE QUE LOS POLICÍAS". Pamela Silva hace llorar a mamá de niños del tiroteo en Texas y la señora da un mensaje contundente (VIDEO)

“En ese momento no tuve miedo, estaba corriendo con uno para llegar al otro y estoy orando porque les estoy poniendo en más peligro y podía oír los balazos”, expresó Angélica Gómez ante la aparatosa situación que se estaba viviendo en la escuela Robb, en cuyo operativo la policía reconoció que no actuó de la manera más efectiva.

“No podía esperar porque yo necesitaba llevarme a mis hijos, si me mataban a mi me matan a mi, pero yo sí entré y agarré a mis hijos”, fueron las palabras de la señora Angélica para la presentadora de Primer Impacto por lo sucedido en la Robb Elementary School hace casi una semana durante la matanza que perpetró Salvador Ramos.

A casi una semana de la masacre en Texas donde Salvador Ramos mató a 21 personas, 19 de ellos niños, las decenas de historias no se han hecho esperar y han provocado el llanto a millones de personas en todo el mundo con tan aparatosa situación; ahora, Pamela Silva, conductora de Primer Impacto, entrevistó a una hispana que no se contuvo.

Las oraciones se elevan para las víctimas; Pamela Silva hace su trabajo

Los comentarios en el video de la presentadora no se hicieron esperar: “Más valiente que los policías! Bravo Mamá”, “Exactly “a esta madre no la vas a poder parar” you go momma!! as a mom I understand completely”, “Reaccionó más rapido que la policía. Madre valiente”, “dios ellas se Hubiesen enfrentado a todo por salvar a sus hijos pero los oficiales no”.

Otras personas continuaron aplaudiendo la labor de las madres: “Asi mismo, le tengo un terror a las armas pero si mi hija está en un peligro así no me importaría nada y entro por ella aunque me maten”, “Parte el alma oír esta madre y lo que hizo, cuanto terror vivieron los niños ahí adentro. Bravo por esta mami que tuvo más valor que la policía.”, “Y la policía afuera haciendo cuento, yo hubiese hecho lo mismo”, expresaron. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE PAMELA SILVA CON LA MADRE HISPANA.