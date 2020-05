View this post on Instagram

No es tarea fácil tener que dar tan lamentables noticias. La clave es encontrar un propósito mayor: el de ayudar a crear conciencia, a hacer justicia, a promover la tolerancia y la empatía. Solo entonces la misión habrá sido cumplida. @primerimpacto / At work. Pic by @jenngomezvita visiting me at the studio.