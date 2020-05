Reaparece Pamela Silva en baby shower virtual que le organizaron a Michelle Galván

Ambas son conductoras del programa de Primer Impacto y recientemente se convirtieron en mamás

La gente “reclama” que porqué a la primera no le organizaron una fiesta similar

En plena emergencia por el coronavirus y después de dar a luz, reaparece Pamela Silva en baby shower virtual que le organizaron a a su compañera de pantalla, Michelle Galván y las seguidoras reclaman a Primer Impacto el por qué a ella no le hicieron fiesta.

Fue a través del Instagram que la producción del programa subió el festejo por el nacimiento del bebé de la conductora por medio de un enlace virtual, debido a las restricciones por el coronavirus.

En el texto de la publicación escribió el siguiente mensaje: “Así fue la celebración del #BabyShower virtual del equipo de Primer Impacto para la bebé de @michellegalvantv y su esposo Fernando. Los detalles a las 5pm/4c en #PrimerImpacto”.

Hay que recordar que ambas conductoras salieron del aire prácticamente al mismo tiempo, debido a que en ese tiempo había rumores de embarazos simultáneos entre ellas.

En estos meses se dieron a conocer diversas informaciones que estremecieron al mundo del espectáculo en referencia a Pamela Silva.

Según la revista Peope en Español, la conductora de Primer Impacto nombró a su primogénito “con un nombre corto, pero único”: Ford.

Hasta el momento, la conductora de Primer Impacto, quien estuvo casada con César Conde, ejecutivo de Telemundo, no ha dado declaraciones sobre su divorcio con él ni sobre su reciente maternidad, ni mucho menos la identidad del padre de su bebé, Ford.

Como se indicó hace unos días, se reveló que César Conde (esposo) no sería el padre del bebé, por lo que la gente se encuentra con la duda de quién podrá ser y ella no ha dicho nada al respecto.

Ante la revelación del video del baby shower virtual, la gente reaccionó y de inmediato cuestionó porqué a ella no le habían organizado uno como a Michelle Galván, sobre todo porque en el festejo se puede ver en la imagen a Pamela Silva como invitada.

Una seguidora del programa de inmediato se dio cuenta del “desaire” a la conductora y dijo: “¿Y a Pamela no le hicieron su Baby Shower… pero bueno muchas felicidades Que Dios los bendiga y los cuide”.

Algunas personas dieron su opinión de porque no le hicieron un festejo a ella: “Pamela no es mexicana. La audiencia de Univisión es un 85 % mexicana, por eso a otros no se les da la misma cobertura o oportunidad”.

Alguien más agregó: “¿Es en serio? Dejen en Paz a Pamela, ella está está viviendo su momento en privacidad, ante todos nosotros que especulamos, cosas sin saber lo que ella realmente está pasando”-

“No, no hables así… Pamela cuidó mucho su embarazo, y está en medio de un escandaloso divorcio, y ella quería paz y privacidad”, dijo otra seguidora.

Unas fans más dijeron: “Pero de Pamela cuando hablaran le taparon la boca también, felicidades”, “felicidades, pero es una tristeza Pamela no recibió nada ni nadie dice nada y recuerden que ella lleva muchos años trabajando”, “¿Y a Pamela Silva cuándo?”.

Otras más justificaron el “desaire”: “Porque ella quiso privacidad es tan obvio. Ella nunca habló de su embarazo, ni ha dicho nada de que ya nació su bebé. Y Michelle ha mostrado su embarazo y contó su historia”.

Un extracto del video se puede ver en la página de Facebook de Gente Regia que a continuación te colocamos para que lo puedas disfrutar.