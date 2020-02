Pamela Silva no revela su embarazo

¿Se estará divorciando?

Javier Ceriani cuenta el chisme

Pamela Silva, nuevamente estuvo en boca del presentador, Javier Ceriani, quien en un video publicado en su cuenta de Instagram, habló sobre el por qué la conductora de Primer Impacto, no ha dado a conocer la noticia de su embarazo, como lo hizo ya Michelle Galván, incluso, cuestionó un posible divorcio.

El argentino cuestionó el por qué Pamela Silva y su esposo, el ejecutivo de medios de comunicación, César Conde, aún no hacían público el anuncio de su embarazo.

“Señores, música de tensión, música de tensión porque esto está fuerte. Si usted no la conoce mucho, Pamela Silva Conde es muy importante. ¿Por qué?, porque está casada con un hombre muy poderoso como César Conde”, dijo el presentador de Chismes, no like.

“Esta chiquita de origen peruano, trabaja en las noticias Univisión, la cadena más importante…, está casada con el hombre más importante de la industria, el Azcárraga de Estados Unidos, es quien maneja Telemundo”, dijo refiriéndose a César Conde, luego continuó: “Ella trabaja en Univisión, él es el poderoso de Telemundo, y no solo de Telemundo, de MVC, la cadena americana, aquí en Los Ángeles”.

Javier Ceriani recordó que hace días, informó sobre el embarazo Pamela Silva y Michele Galván, ambas, conductoras de Primer Impacto.

“Yo les anuncié el embarazo de las dos conductoras. Michele Galván tuvo que salir a hacer la fiesta, tuvo que confirmar embarazo porque un servidor lo anunció”, dijo Ceriani. Y es que luego de que el presentador reveló la noticia, la conductora de Primer Impacto publicó un día después en Instagram, una fotografía en la que presume su pancita y, posteriormente, ofreció una entrevista para Peaple en Español.

VER EL VIDEO AQUÍ.

“Pero yo no dije que solo era Michelle Galván, las dos están embarazadas y las dos van a pedir licencia al mismo tiempo, o sea que el programa se quedará sin conductora… Yo y Elisa (Beristain) podemos remplazarlos tranquilamente”, dijo Ceriani.

El presentador de Chisme no like, lanzó algunas preguntas al aire para crear más tensión: “Ahora, ¿por qué Pamela Silva no confirma el embarazo si su compañerita lo hizo? Se gastaron el cake (pastel), los globos ayer en Univisión para hacer la fiesta de Michele Galván, ¿por qué no hacen la fiesta de Pamela Silva casada con el hombre más poderoso de la industria?”. ¿Se está divorciando?

¿Qué esconde Pamela Silva? ¿Sabe César Conde todo lo que está pasando a raíz de este embarazo? ¿Por qué retrasan la decisión de anunciarlo?, cuestionó el argentino. Sin embargo, y aunque no dejó en claro si podría existir una separación entre la pareja, Ceriani lanzó una pregunta que pudiera confirmar las sospechas: ¿Qué quiere Conde Silva del divorcio?

Asimismo, el argentino aseguró que Pamela Silva y César Conde no tenían casi tiempo para verse. “Y nunca está porque él está acá en Los Ángeles, ella en Miami, él está en Telemundo, ella en Univisión, ¿dónde van encontrarse?, a ver, déjenme de joder”, dijo el presentador.

“Hay, no quiero hablar, es muy fuerte”, aseguró Javier Ceriani sin que al final revelara la verdad sobre el por qué Pamela Silva no hace público su embarazo.