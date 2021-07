En las redes sociales de Chamonic , se puede leer la siguiente afirmación: “Otra que próximamente estará confirmando embarazo según anda el run, run es Pamela Silva!!! Si se fijan, la han estado cubriendo igual como cuando estaba embarazada de Ford, que solo le toman de la mitad hacia arriba, no la sacan de perfil y otras cositas. Mi mamá me dice: si está embarazada”.

“Pamela, ¿estás embarazada, verdad? No lo ocultes como con Ford (su hijo)”, a lo que otras personas dijeron: “Tú estás embarazada otra vez”, “¿Ya cuántos meses tienes de embarazo?”. ¿Será que la presentadora no tarda en confirmar la noticia? (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“Gracias por el regalo de su tiempo”: Pamela Silva

De acuerdo con información de La Opinión, en una entrevista que dio hace unos días, Pamela Silva confesó que no está embarazada, pero que sueña con darle un hermanito a su hijo Ford. Y aunque conserva su delgada figura, en varias fotos y videos se le observa tocándose y acariciándose el abdomen.

“¡No! Justo hoy dije: ‘qué flaca me veo, cuando pude usar un enterizo que usé mi primer año en ‘Primer Impacto’ ¡hace 10 años!’”… Me acabas de matar la ilusión (risas). Pero no. No estoy embarazada”, declaró de manera contundente.