La conductora de Primer Impacto se convirtió en mamá por primera vez

Pamela Silva no regresará a trabajar hasta dentro de 3 meses

“¿Quién es el papá?”, preguntan algunos usuarios

Después de todos los dimes y diretes en los que se ha visto envuelta Pamela Silva, se confirmó que ya nació su bebé hace algunos días. Aseguran que la conductora de Primer Impacto no regresará a trabajar hasta dentro de 3 meses.

Según informó People en español a través de su cuenta oficial de Instagram, Pamela Silva le dio la bienvenida a su bebé en un hospital de Miami, Florida.

A través de sus redes sociales, el periodista argentino Javier Ceriani dio esta noticia el pasado jueves 23 de abril: “Pamela Silva se convierte en una hermosa mamá de un varón. Nació el miércoles”.

Cabe recordar que en documentos del tribunal se informó que la conductora de Primer Impacto estaba embarazada, pero que tanto ella como su esposo, César Conde, quien es ejecutivo de Telemundo, aceptaban que el bebé no era de él.

En un comunicado de prensa de NBC Universal, se dijo: “Por política de la empresa no comentamos sobre temas personales de nuestros empleados”.

Pamela Silva no ha hecho ningún comentario al respecto, ya sea de su divorcio con César Conde, el nacimiento de su bebé o de quien es el papá del pequeño.

De inmediato, las reacciones de los seguidores de la cuenta de Instagram de People en español no tardaron en hacerse presentes.

Una usuaria lanzó la siguiente pregunta: “Es una tristeza que escondió su embarazo, ¿no se sabe por qué?”, a lo que otros internautas respondieron:

“Según rumores, porque se estaba divorciando”, “Dicen que no es de su marido, César Conde, sino de un canadiense”, “Porque es su vida y así lo prefirió y nadie tiene que andar ventilando su vida si así lo quiere”, “Wow, a mí nunca me gustó ese viejo amargado para ella”, “Casada pero no capada. En Youtube hay videos donde dicen desde cuando los encontraron y ella lo perdonó, que mal gusto, Pamela está bien guapa”.

Los seguidores de Pamela Silva, conductora de Primer Impacto, la apoyaron en su decisión: “Me alegro mucho por ella. Lo que no sirve, estorba. Él no quiso tener hijos, pues ella tomó su propia decisión y lo dejó. Y como decimos en Colombia: ‘Si no suma, pues que tampoco reste’. Me alegro de corazón por ella”.

Por su parte, una internauta se expresó de la siguiente manera: “Si es cierto, es absurdo que lo esconda y oculte al público que la ha apoyado en su carrera. Una cosa es querer tener una vida privada y otra es esconder un hijo”.

Un seguidor de la cuenta de plano no quiso quedarse con la duda y preguntó: “¿Quién es el papá?”, lo que provocó varias respuestas: “Yo oí que lo había tenido por inseminación artificial, que no es que tuvo una pareja para engendrarlo. Ella había congelado sus óvulos hace mucho tiempo porque su exmarido no quería tener más hijos y ella sí”.