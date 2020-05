Conductora de Primer Impacto revela que su hijo lleva otro nombre además del de Ford

Pamela Silva se sincera en entrevista y dice que a su mamá no le gustó cómo le puso a su hijo

Destapa el otro nombre de su bebé ¿tendrá que ver con el nombre del padre del niño?

Tras críticas por nombre de su bebé Ford, Pamela Silva, conductora del programa de Primer Impacto ahora revela que lleva otro y ¿pudiera ser que el segundo tendría que ver con el nombre del padre del niño?, de acuerdo a lo que publicó la revista Hola!., a raíz de una entrevista que diera en el Break de las 7.

Esta entrevista la concedió para Alejandra Espinoza, en el programa El Break de las 7, en el que confesó que su hijo estuvo en cuidados intensivos.

Además, explicó los motivos de por qué su embarazo estuvo alejado de los reflectores y dijo que se debió a que protegió a su bebé Ford y a ella por la situación del riesgo y de la pandemia del coronavirus.

Al nacer su bebé, la conductora de Primer Impacto dio a conocer el nombre de su bebé y de inmediato causó polémica en los seguidores.

A su vez, publicó una fotografía de una cadena de oro con el nombre de Ford, para dejar en claro el gran amor por su hijo y orgullosa por el nombre.

Según la revista Hola!, la conductora de Primer Impacto dijo de manera textual sobre el nombre de su bebé: “(Ford) Me gustó desde hace mucho tiempo. No era mi primera opción. Yo quería ser mamá, pero nunca me aferré a que fuera niño o niña, yo solo quería un hijo saludable”.

Y agregó: “Yo tenía una amiga estilista que estaba embarazada y ella me ayudó a arreglarme en un Latin Grammy hace años y me contó que le pondría Ford a su hijo y me gustó”.

“Yo quería algo corto, con fuerza y poder… A mi mamá no le gustó, así que la dejé escoger el segundo nombre, que es Liam”, dijo Pamela Silva, de acuerdo a la revista.

Es así como por fin, la conductora peruana destapó el origen no solo del primer nombre de su bebé, sino del segundo que hasta hace unos días se desconocía, pero Liam ¿tendrá alguna conexión con el nombre del papá del pequeño?.

Entonces en un momento de la entrevista, confiesa que hará todo por que nada ni nadie le haga daño a Ford Liam.

De acuerdo a la revista Hola!, la conductora dijo: “Uno como madre quiere proteger de todo a su hijo. Lo ves tan frágil, tan indefenso, uno es capaz de hacer lo imposible proteger a su hijo”.

Tras llorar, explicó: “Uno quiere protegerlo de personas negativas, más que todo, que sea un niño feliz. Protegerlo de la realidad que a veces es un poco cruel. Ese es mi primer trabajo, asegurarme que esté protegido física y emocionalmente, que sea un niño que sepa que es muy querido”.

Fue así que la conductora se abrió con el público para relatar sus sentimientos al ser madre por primera vez.