Tras este emotivo video, en donde Pamela Silva recuerda cuando presentó a su bebé de manera oficial frente a cámaras, diversos comentarios comenzaron a llegar, en donde usuarios del programa se fueron en contra de la conductora.

Varios seguidores de Despierta América, le piden a la conductora que ya diga quién es el padre del niño:

Una seguidora escribió: “¿Para cuando presenta al papá? Una exclusiva para Despierta América o Primer Impacto, sería muy bueno, ¿no?”.

Otra internauta argumentó que como ella es de la misma cadena no la ponían en situaciones comprometedoras: “¿Y de su separación no le preguntan? Ella es de la empresa, pero si fuera otro artista ya hubieran acabado con él, eso no es correcto”.

“Que onda, ¿por qué no le preguntaron con quién le puso el cuerno a su esposo?” preguntó una usuaria en el video del bebé de Pamela Silva, a lo que otra chica le responde: “El esposo le puso los cuernos a ella con una venezolana, ella fue víctima de todo”.

“¿Y de su infidelidad no le preguntaron? Luego se ofenden cuando les llaman “paleros”, escribe una seguidora del programa, a lo que una chica le responde: “Exacto, y luego se ofenden cuando le dicen cobarde, pues ahí demuestras que sí eres un palero por no preguntarle quién es el papá del hijo y con quien engañó al marido”.

