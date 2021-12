Cuando sucedió todo el escándalo de Pamela Silva y su embarazo, en plena separación de su ex pareja César Conde, se dijo que habría sido por una infidelidad por parte de la conductora de Primer Impacto, pero nunca se supo si el bebé de la presentadora era de su ex marido o le habría puesto los cuernos con otro hombre, ¿pero ahora se sabe la verdad?

La página de Instagram de ‘ Chisme no like ‘ sorprendió a propios y extraños con unas inesperadas fotos de Pamela Silva y su bebé Ford, junto a un misterioso hombre que no se sabe aún si es la pareja nueva de la conductora de Primer Impacto, o bien, por fin se revele la identidad del padre de su hijo.

La presentadora de Primer Impacto ha sido muy reservada con su relación tras el escándalo de su separación hace más de un año con su ex pareja, el empresario y ejecutivo César Conde, por lo que no es de extrañarse que poco se sepa de la identidad del misterioso hombre que aparece en las fotos de distintos momentos juntos.

La gente queda asombrada por la nueva pareja de Pamela Silva

Las fotografías de Pamela Silva con su bebé y el apuesto galán son de momentos como el cumpleaños de Ford, un bautizo y hasta de celebración con Micky Mouse, a lo que la gente comentó: “Con el que le puso el cuerno a su marido”, “Yo no soporto esa tipa …. con su cara de yo no fui”, “Excelente, el otro que tenía no quería cumplirle sueño de ser madre y cada quien tiene derecho a realizarse”.

Pero más personas juzgaron a mal el ‘comportamiento’ de Pamela Silva: “Que baja autoestima tiene”, “Pues no sé le ve bien la cara pero de qué si se ve más guapo que el otro eso sí “, “Con la pena pero el niño se parece más al ex marido”, “Con ese guapo galán y ese niño hermoso yo no lo escondería Nunca”, “Es el papá de su niño”, “Pues ella no era feliz en su matrimonio ella anhelaba ser madre y su ex no quería tener hijos no compartían los mismos sueños y se vale que ella busca su felicidad”.