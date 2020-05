View this post on Instagram

¡Nuestra @pamelasilvatv es madre! Y presentó este lunes 4 de mayo a su bebé en las pantallas de #PrimerImpacto. 🍼👶🏻⁠ ⁠ Felicítala en los comentarios y busca en el link en nuestra biografía el video completo en el que, entre lágrimas, nos contó cómo vive este maravilloso momento en su vida. #PamelaSilva 📸: @christyandcophoto