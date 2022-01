“Sufrió un accidente, parece que se tropezó y cayó sobre una mesa y sufrió una lesión descomunal en su rostro”, cuenta la presentadora. “Prácticamente se rajó un lado del labio y mejilla. Estaba con su padre cuando me llamó en la madrugada. Es la llamada que ninguna madre quiere recibir y cuando lo vi en persona con el rostro cubierto de sangre casi me desmayo, pero los bebés son muy fuertes. Lo operaron de emergencia por un cirujano plástico pediatra”. confesó la conductora por medio de ‘People en Español’.

Pamela Silva: ¿Le preocupa que no tenga una figura paterna?

La presentadora de Primer Impacto confesó que no le preocupa que Ford crezca sin una figura paterna, y además agregó que la gente tiene que escuchar su podcast, en donde se habla precisamente de este tema, de ser mamá soltera.

“No me preocupa porque él tiene una gran figura paterna. Creo que la gente va a tener que escuchar el podcast para conocer más sobre Ford también; pero no, preocupación en ese entorno no tengo ninguna”, admitió. “Mi hijo es un hijo que no le falta de nada, gracias a Dios. Estoy muy agradecida, es un niño feliz, saludable, y que tiene todo lo que tiene que tener”. confesó a People