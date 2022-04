Armada con un cuchillo, Pamela Cabrera supuestamente raptó a la niña alrededor de las 8.00 de la noche del jueves, indicó la policía. Luego se confirmó que la mujer era la madre de la niña, informó First Coast News. Las autoridades no quisieron revelar por los momentos el nombre de la víctima, pero el medio Wjax dijo que llamaba Vanity.

Pero la niña de 5 años no pudo ser salvada, ya que las autoridades no pudieron localizarla. Más tarde su cuerpo fue hallado en el fondo del estanque. Fue el final más trágico de la persecución que ocasionó la mujer, quien fue acusada de dos cargos de agresión a un agente de la ley, bombero o paramédico, un cargo de huida o intento de eludir a un agente de la ley y un cargo de homicidio vehicular, detalló The Sun.

Su madre contó que había momentos en los que perdía la noción del tiempo o se quedaba sin dormir. A Pamela Cabrera se le recetaron medicamentos para ayudar a mejorar su salud mental, pero ella se negaba a tomarlos y decía que no los necesitaba, de acuerdo con el reporte de The Sun.

María Ortiz estaba tratando de obtener un poder notarial de su hija para ayudarla a tomar decisiones cuando no estaba en el estado mental adecuado. La familia de Pamela Cabrera dijo que hubo un altercado antes del incidente en su casa ubicada en North Jacksonville, mencionó también First Coast News.

Comportamiento “perturbador” (pulsa en la imagen para ver el video)

Pamela Cabrera no estuvo presente en su primera comparecencia debido a un comportamiento “perturbador”, según el tribunal. Está siendo evaluada por el equipo de salud mental de la cárcel de Jacksonville, y su próxima cita con el tribunal está prevista para el 21 de abril, precisó The Sun.

El diario Daily Mail también reseñó el caso y mencionó que la pequeña Vanity se ahogó luego de que su madre se estrellara en el estanque. “Pamela no era una mala persona. Sólo necesitaba ayuda y no recibió la ayuda que necesitaba del gobierno. No era una mala persona”, dijo la prima Solange Slaquer a First Coast News.