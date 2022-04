La mamá de Debanhi tenía esperanza de encontrarla con vida

Una entrevista horas antes del hallazgo da cuenta de la devastación de la señora

La gente se unió en oraciones por el descanso de la joven de 18 años La señora Dolores Bazaldúa, mamá de Debanhi Escobar llevaba 12 días buscando a su hija, sin imaginar que al día 13, la encontrarían sin vida y en esa tarde, horas antes del treceavo día de búsqueda, ofreció una entrevista para Tv Azteca Nuevo León donde mostró fuerzas para seguir adelante y la gente se impactó por su aspecto. Vestida con camisa blanca, una blusa azul y pantalón de mezclilla, la mamá de Debanhi estaba por partir a un terreno cerca del Motel Castilla donde terminarían encontrando a la joven de 18 años, para precisamente con personal de Agua y Drenaje llevar a cabo labores de inspección en un pozo de agua que estaba en el terreno donde verificarían. Fortaleza de la mamá de Debanhi Visiblemente conmocionada, devastada por tantos días de búsqueda y mortificación, la señora Dolores dio a conocer que todavía tenían muchas esperanzas de hallar a su hija con vida, horas antes de que recibiera la peor noticia de su existencia: “Sí, ahorita vamos para la colonia que está de aquél lado que ya recorrimos una parte y nos falta otra…”, comenzó diciendo. La mamá de Debanhi comentó: “Vamos a boletinar, a seguir con nuestra búsqueda… ya son doce días, ya estamos desesperados, pero no vamos a dejar de buscar, ya se nos agotan los puntos en donde nosotros creemos que anduvo en la zona donde ella estuvo pero, no vamos a parar…”, comentó.

“No vamos a descansar”, las palabras de la mamá de Debanhi La entrevista para la reportera de TV Azteca fue una de las pocas que la mamá de Debanhi ofreció, pues fue su esposo, el señor Mario Escobar el encargado de siempre dirigirse con los medios de comunicación durante todo el proceso que duró la devastadora búsqueda de la joven de 18 años, para tan terrible final. “…Pues es nada más para descarte, no sé, la Fiscalía está haciendo su trabajo y otras partes involucradas también, pero es nada más para descatar, no nos queremos quedar con nada, que nos dan indicios y vemos que lo dijeron ‘ahí está’ y llega a estar y no nos queremos quedar con nada, descartar todo”, contestó.

Agradecía a las personas que estaban apoyando a buscar a su hija La señora Dolores, agradeció todo el apoyo recibido: “Gracias a Dios es gente que ahorita nos están apoyando mucho de Apodaca, gracias al alcalde que nos da ese apoyo para ayudarnos en la búsqueda”, finalizó la mamá de Debanhi quien no esperaba que al siguiente día viviría la peor pesadilla de todas: la confirmación de la muerte de su hija. Los comentarios de la gente para la señora no se hicieron esperar: “Se ve que la señora no ha dormido, que ya está muy cansada. Dios les conceda la paz de encontrar a su hija”, “Ay no! El cansancio de su mamá es tan evidente. Sus ojitos hinchados y su mirada perdida. Cuanto dolor y angustia”, “ay no que dolor tan grande, pobre madre ya se ve muy cansada”.

Los devastadores mensajes para la mamá de Debanhi Ante la tragedia que vive la familia de Debanhi, los comentarios de la gente se unieron para desearle pronta resignación: “Esta señora nos conmueve por que la vemos y las que igual sufren como ella que nadie las escucha ni las ayuda”, “Los padres fueron buenos padres, Dios fortalece a la madre se ven tan Cansada que pesar y el padre está sufriendo mucho”, “Seguiremos orando por su hija señora”. “Lloré al percibir el dolor emocional y el cansancio fisico de la Sra Escobar. Como me gustaría estar ahí para darle apoyo!!”, “Dios les conceda mucha fortaleza a esa madre y al padre para que no desfallezcan”, “Se mira el cansancio de está madre que dolor tan grande”, “Sin palabras ya, No soy ni siquiera capaz De imaginar por lo Que están pasando”, “Hijos rebeldes por Dios piensen en sus papás antes de ponerse en riesgo, ellos son los que van a sufrir si algo malo les pasa”, se pueden leer más comentarios. AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA A LA MAMÁ DE DEBANHI HORAS ANTES DE ENCONTRARLA.