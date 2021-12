Quedan pocos días para optar a los pagos plus up de 1,400 dólares.

Cada vez está más cerca la fecha límite para solicitar los pagos plus up.

Los pagos plus up forma parte de una ley firmada por el presidente Joe Biden en marzo.

No dejes perder el dinero. Solo quedan cuatro días para inscribirse para recibir los pagos plus up de estímulo de 1,400 dólares o arriesgarse a dejar pasar esa ayuda económica, ya que la fecha límite establecida por el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus iniciales en inglés) se acerca rápidamente, a menos de una semana del Año Nuevo.

Los pagos plus up forman parte de la Ley de Rescate Estadounidense, firmada por el presidente Joe Biden en marzo. En virtud de esta ley, algunos estadounidenses pueden recibir un pago de 1,400 dólares si reúnen los requisitos para recibir el llamado cheque plus up, explicó el diario The Sun el domingo 26 de diciembre.

¿Quiénes recibirían los pagos plus up?

Los pagos plus up o adicionales se enviarán a aquellos que recibieron un cheque de estímulo basado en su declaración de impuestos de 2019 o en la información obtenida de la Administración del Seguro Social, indicó el reporte del mencionado periódico.

Para ser elegible para el pago plus up debes haber ganado menos dinero en 2020 en comparación con 2019. Por ejemplo, expuso The Sun, si algo cambió en tu declaración de impuestos de 2020 -como que ganaste menos dinero o agregaste a un dependiente- puedes ser elegible para los pagos plus up.