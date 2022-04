Para calificar los solicitantes deben tener al menos 18 años de edad, un ingreso familiar menor a 56,000 dólares anuales para una sola persona o 96,000 dólares para una familia de cuatro. De igual forma deben haber sido afectados por la pandemia del covid-19 y no deben estar actualmente inscritos en otro proyecto de ingresos garantizados ofrecido por el condado, una ciudad u otra entidad pública o privada.

Los programas de ingresos garantizados tradicionalmente brindan pagos en efectivo de forma regular, individual y de forma incondicional a quienes califiquen para ayudarlos con sus necesidades básicas e individuales, informó el diario The Sun.

Cheque de $850 podría llegar a millones en junio

Las buenas noticias del cheque no se acaban y es que al menos una docena de estados han propuesto dar cheques de reembolso de varios cientos de dólares directamente a los contribuyentes, entre ellos California, Kansas y Minnesota a medida que la inflación afecta los bolsillos de los estadounidenses para comprar comestibles o incluso pagar la gasolina.

Los críticos, incluidos muchos legisladores republicanos, dicen que esos cheques no serán suficientes dado el ritmo de la inflación y, en cambio, están presionando por recortes de impuestos de forma permanente, informó The Associated Press. Archivado como: pagos mensuales en Los Ángeles.