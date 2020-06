El IRS revela quiénes son los 12 millones de contribuyentes que podrían perder su cheque de coronavirus

El IRS instó a quienes tengan ingresos inferiores a 12 mil dólares anuales a solicitar la ayuda

Las personas con bajos ingresos que no han pagado impuestos deben llenar un formulario para recibir el cheque

La Oficina de Servicios de Impuestos Internos (IRS en inglés) indicó que más de 35 millones de personas aún no han recibido su cheque de estímulo económico, sin embargo la mayor parte de ellos puede recibirlo hasta el 4 de septiembre.

No obstante, alrededor de 12 millones de personas con bajos ingresos corren el riesgo de perder el beneficio del cheque de ayuda por el coronavirus porque no han presentado impuestos y por ende el IRS no tiene su información actualizada.

Es por ello que el IRS instó a quienes tengan ingresos inferiores a 12 mil dólares anuales a solicitar la ayuda.

Si las personas elegibles solicitan el alivio económico antes del 15 de octubre podrán recibirlo para finales de año, de acuerdo con las autoridades.

El IRS creó una herramienta llamada Non-Filers: Enter Payment Info Here con la finalidad de que este grupo de personas pueda recibir su pago.

Debe usar esta herramienta si cumple con todos estos requisitos:

Es ciudadano estadounidense o residente permanente

Tuvo ingresos brutos que no superaron los $12,200 ($24,400 para parejas casadas) para 2019

No presentó una declaración de impuestos de 2018 o 2019 y no se le exigió presentar una declaración de impuestos federales de 2019

No tuvo ingresos

Las personas elegibles son ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y extranjeros residentes calificados que tengan un número de seguro social válido, tener ingresos brutos ajustados bajo ciertos límites y no puede figurar como dependiente de otro contribuyente.

Adicionalmente, deberán aportar:

Nombre completo, dirección postal actual y una dirección de correo electrónico

Fecha de nacimiento y número de Seguro Social válido

Número de cuenta bancaria, tipo y número de ruta, si tiene uno

Número de identificación personal de protección de identidad (IP PIN) que recibió del IRS a principios de este año, si tiene uno

Licencia de conducir o identificación emitida por el estado, si tiene una

Para cada hijo calificado: nombre, número de Seguro Social o número de identificación del contribuyente de adopción y su relación con usted o su cónyuge

Especialistas señalan que temen que muchas de las personas con bajos ingresos no soliciten el pago ya que no tienen acceso a internet y lugares donde pueden acceder gratuitamente, como las bibliotecas, continúan cerrados por la pandemia.

El IRS ha pedido a los gobiernos locales que promuevan esta información a los grupos de personas de bajos ingresos para que puedan beneficiarse de la ayuda gubernamental.

