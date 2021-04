El IRS indicó que los cheques plus up o pagos adicionales puede que no sean tan grandes como la gente espera

Algunos de esos pagos plus up llegarán hoy a las cuentas bancarias de mucho y pronto llegarán por correo a través de un cheque en papel para otros

La cantidad de dinero a recibir dependerá del monto que haya recibido en las rondas de pago anteriores

El Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) indicó que los pagos plus up o cheques adicionales llegarán hoy a muchos contribuyentes elegibles, sin embargo, advirtió que los pagos no serán tan grandes como la gente espera, informó CBS News.

Muchos estadounidenses que no recibieron los pagos completos de las rondas anteriores recibirán un dinero extra por parte del gobierno federal autorizado por el Congreso, el pago plus up sería para complementar los pagos anteriores.

¿Por qué su pago plus up podría no ser tan grande como esperaba?

Hay que recordar que las tres rondas de pagos de estímulo tenían sus umbrales de elegibilidad de acuerdo al ingreso y esos mismos datos los tendrá en cuenta el IRS para emitir estos cheques plus up.

La agencia tributaria está gestionando las declaraciones de impuestos de 2020, por lo que muchas personas que tuvieron cambios en sus ingresos pueden recibir un pago adicional ahora.