La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) había dicho el miércoles por la noche que Biden “podía no haber sido informado completamente sobre las acciones de su propio Departamento de Justicia”. Asimismo, Jean-Pierre insistió en que los pagos a los migrantes separados no alcanzarán los 450,000 dólares.

La Casa Blanca aseguró que el presidente Joe Biden ahora está “perfectamente cómodo” con los pagos en efectivo a las familias migrantes cuyos miembros fueron separados y detenidos tras cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, informó el diario The New York Post.

Pagos a inmigrantes separados sería para cada persona afectada

El periódico The Wall Street Journal fue el primero en reportar que el gobierno consideraba pagos de unos 450,000 dólares a cada persona que se vio afectada por la medida. Una persona al tanto de las discusiones comentó a The Associated Press que esa cifra seguía bajo consideración, pero que había sido modificada, aunque no de forma drástica. La persona habló bajo condición de anonimato debido a que las discusiones son privadas.

Las discusiones para otorgar los pagos a los inmigrantes separados en la frontera siguen en curso y no existe una garantía alguna de que las dos partes lleguen a un acuerdo, acotó el reporte de la mencionada agencia de noticias publicado en la madrugada del viernes 29 de octubre.