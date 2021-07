Los portales brindan la oportunidad a las familias que no recibieron el primer pago de 300 dólares o 250 dólares el 15 de julio de actualizar su estado para que puedan recibir el resto de los pagos mensuales de forma automática.

El Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) ha lanzado distintos portales en línea que permiten a las familias en EE UU. verificar si son elegibles para recibir el crédito fiscal por hijos incluso si no recibió el primer pago el pasado 15 de julio.

¿Qué hacer si no recibió el primer pago?

El IRS estableció un portal para que los contribuyentes que no hayan obtenido el primer pago aún puedan recibir el efectivo cuando presenten la próxima declaración de impuestos y opten por no recibir pagos por adelantado, informó The Sun.

Si presentó impuestos y el IRS ya tiene la información de su cuenta bancaria, los pagos deben depositarse directamente en su cuenta el día 15 de cada mes. El Departamento del Tesoro estima que 35,2 millones de familias recibirán pagos en julio. Si no presentó impuestos en 2019 o 2020, es posible que aún sea elegible para el crédito y puede solicitarlo a través de este link. Archivado como: pago crédito fiscal hijos.