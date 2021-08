Pagar el alquiler a tiempo podría ayudarte a comprar una casa

“Para muchas familias, el alquiler es el gasto mensual más grande. No hay absolutamente ninguna razón por la que el pago oportuno de los gastos mensuales de vivienda no deba incluirse en los cálculos de la garantía del préstamo (underwriting)”, dijo la directora interina de la agencia FHFA, Sandra L. Thompson mediante un comunicado compartido en la página web oficial de la institución.

Según la investigación de Fannie Mae, “los prestamistas que tienen en cuenta el historial de pagos de alquiler constantes de los compradores de vivienda por primera vez son una diferencia significativa entre los solicitantes que califican y los que no califican para una hipoteca. En una muestra reciente de solicitantes de hipotecas que no habían sido propietarios de una casa en los últimos tres años y no recibieron una recomendación favorable a través de Desktop Underwriter, el 17% podría haber recibido una recomendación Aprobada / Elegible si se hubiera considerado su historial de pago de alquiler”.