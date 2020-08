Presunto miembro de los sicarios de Los Viagras revelan cuánto le pagan por combatir al CJNG

Hombre sometido dice que le pagan 3 mil pesos (134 dólares) por semana

Además revela quien lo reclutó mientras lo someten en el suelo

La “guerra” entre los cárteles del narcotráfico lejos de detenerse crece y un video que circula en redes sociales así lo indica, luego que se filtrara un material en donde uno de los supuestos sicarios de Los Viagras, revela cuánto es lo que les pagan por mantener una lucha en contra de sus rivales del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo a información publicada en la página del Blog del Narco.

En el video, el supuesto integrante de Los Viagras, se queja de la cantidad que reciben él y otros jóvenes por hacer su trabajo.

Se alcanza a escuchar que está inconforme porque por esa cantidad arriesgan sus vidas para enfrentar a sus contrincantes del CJNG.

Tras ser sometido en el suelo por varios sujetos con armas largas y después de varias amenazas, el sujeto confiesa que le pagan alrededor de 3 mil pesos, poco más de 130 dólares por semana.

Aunque el video no tiene fecha exacta del día en que sucedieron los hechos, apenas fue publicado este lunes 3 de agosto de 2020.

El hombre, uno de los presuntos sicarios de Los Viagras establece la cantidad que les pagan por salir a las calles a mantener una pelea contra sus rivales.

Mientras lo hace, aparece en el suelo, boca arriba y presumiblemente esposado, con las manos en la espalda, mientras escucha las indicaciones de sus captores, aparentemente del CJNG.

Los hombres que lo mantienen sometido, le cuestionan sobre las actividades que hacen y cómo lo hacen, mientras el hombre solo atina a contestar lo que le dicen.

En el video se escucha lo siguiente: “Nos traen a matar, a morirnos nomás por tontos oiga, con engaños, son mam… oiga, eso no está bien, no nos pagan más que una miseria, nos engañan, que no vamos a hacer esto, estamos entregando nuestra vida, eso no es justo”, dice el presunto sicario sometido.

“¿Cuánto te pagan?”, le pregunta uno de ellos.

“Me estaban pagando 3 mil miserables pesos, una semana me han pagado nada más”, dijo el joven.

¿A cuántos traen a fuerza así como tú?, le cuestionan otra vez.

“Somos catorce señor”.

¿Tú eres de los que andaban en el CREA?, pregunta otra vez un hombre.

“No señor, yo salí nada más del CREA, pero a mí no me sacaron, se acabó mi tiempo señor”.

Luego el sujeto que lo somete con un arma larga en su cuello, le pregunta ¿Quien te reclutó?

“El Yogurt señor”.

¿Y el abuelo no?, le cuestiona.

“No conozco al abuelo señor”.

¿Pa’ donde corrieron tus compañeros?

“Hacia atrás del cerro enfrente de la antena señor”, contesta el sujeto del piso.

El hombre que forma parte de los supuestos sicarios de Los Viagras y que reveló cuánto le pagan, aparece herido, golpeado y visiblemente dañado, al parecer por los golpes de los miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Anteriormente, de acuerdo a la página del Blog del Narco, informó que supuestamente el cártel de Los Viagras secuestran a jóvenes para reclutarlos y trabajar para ellos.

ADVERTENCIA, IMÁGENES FUERTES, para ver el video haz click aquí.

Archivado como: Pagan sicarios Los Viagra