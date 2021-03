Paga sueldo empleados pandemia

“Ahora se anuncia la apertura de los cines y entonces decidí convocar a los empleados a través del grupo de whats app que tenemos. Los convoco y la sorpresa fue que de 20 empleados que teníamos, 14 están trabajando en otro lado”, sentenció.

Entonces el empresario que paga sueldo a empleados durante pandemia dijo: “Y yo les seguí pagando el sueldo con la ayuda del Estado durante todo el año pasado. No vuelven a trabajar y hace meses que están trabajando en otros lugares, en el horario en el que yo les pagaba el sueldo”.

Entonces el empresario siguió explicando: “Tenemos muchas disyuntivas respecto a si conviene abrir o no ahora. Los cines abrieron la semana pasada y fue muy poca gente. Fue el 3% de los que iban habitualmente. También está el miedo de volver a abrir y tener que cerrar en invierno nuevamente por la pandemia”.

“Nadie me mandó nada y me entero porque no quieren venir a trabajar porque ya están trabajando en otros lugares”, dijo el empresario y dijo que lo más razonable para él es que los trabajadores presentaran la renuncia..

“Me alegra que hayan conseguido trabajo pero no entiendo por qué no me avisaron y me hicieron pagarle varios meses el sueldo cuando tenían trabajo en otro lado y nosotros estábamos cerrados”, insistió Loizeau.

“A algunos empleados que laboraron uno o dos meses les pagué once meses de sueldo y hacía cinco meses que estaban laburando en otro lado. Me estafaron a mí y estafaron también al Gobierno”, sentenció.

