En una entrevista a los medios de comunicación, Desiree White, de 32 años de edad ha contado su historia de amor con su ahora esposo el cual conoció desde su adolescencia. Resulta que la mujer tuvo que divorciarse inmediatamente de su marido para contraer nupcias con uno de sus mejores amigos, según New York Post .

“Él dijo: ‘Recuerdo el primer momento en que vi a Desiree, la amé. Me enamoré de ella. Sabía que ella tenía que ser mía. Pensé que era la persona más hermosa que había visto en mi vida’”, dijo White, de Illinois, a Kennedy News and Media sobre el discurso del padrino de Bryant durante su matrimonio en el año del 2010.

“Él dijo, ‘Ella es la mejor persona que he conocido. Nunca he conocido a nadie como ella. Luego descubrí que ya tenía novio y pensé que necesitaba encontrar una manera de conseguirla, pero luego conocí (al exmarido de White) y nos hicimos amigos’”, recordó en la entrevista.

Luego explicó que ella y Bryant se han conocido desde la adolescencia y como fue que el padrino de boda confeso todo su amor hacía ella quien estaba a punto de celebrar su matrimonio con otro hombre. Incluso recordó que tanto él como su ex eran mejores amigos.

Cabe mencionar que se desconoce la identidad del ex cónyuge de White, debido a que nunca revelo su identidad a los medios de comunicación. Pero ella y su ex se sentaron uno al lado del otro, boquiabiertos, mientras Bryant derramaba su corazón frente a ellos y sus 200 invitados a la boda.

“Nunca había tenido un momento de él mirándome así”

“Dije, ‘Oye, ¿qué pasa?’ Dijo que me veía hermosa. Nunca había tenido un momento de él mirándome así”. Dejando a un lado su mirada de adoración, White procedió a su boda y se casó. Según los informes, Bryant, a su vez, se emborrachó y luego declaró públicamente su amor por ella.

Pero su desahogo desenfrenado no se detuvo en el discurso de su padrino. Más tarde esa noche, White compartió un baile con él mientras su nuevo esposo cortaba una alfombra con su dama de honor. White recordó que mientras bailaba con Bryant, dijo: "¿Por qué nunca me diste una oportunidad? Siempre te habría cuidado. "Le pregunté qué quería decir y me dijo: 'Nada. Te amo al exmarido de White'", contó. "Luego se quedó callado".